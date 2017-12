Afghane als Dealer verhaftet

Mehr als zwei Jahre lang versorgte der Afghane Jugendliche mit "Stoff" und verdiente sich dabei eine sprichwörtlich goldene Nase. Doch womit der dreiste Verbrecher nicht gerechnet hatte: Die Fahnder des Kriminaldienstes Oberwart hatten sich längst an seine Fersen geheftet - jetzt schlugen die Ermittler zu und verhafteten den 24-Jährigen. Die Exekutive konnte dem Kriminellen nachweisen, mindestens 45 "Kunden" mit rund elf Kilogramm Cannabis versorgt zu haben. "Die Drogen hatten einen Straßenverkaufswert von etwa 111.000 Euro. Der Festgenommene ist mit Sicherheit kein harmloser kleiner Fisch", so ein Polizeisprecher.

Der Beschuldigte wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt in Eisenstadt eingeliefert. Dort wartet der junge Mann nun auf seinen Prozess. Im Falle einer Verurteilung droht dem kriminellen Zuwanderer angesichts der enormen Menge des von ihm in Umlauf gebrachten Suchtgiftes eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der "Krone" sagte.

