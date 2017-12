Raffl bleibt mit Philadelphia weiter erfolgreich

Michael Raffl hat mit dem Philadelphia Flyers in der National Hockey League (NHL) den vierten Erfolg in Serie eingefahren. Beim 4:2-Heimsieg über die Toronto Maple Leafs am Dienstag schrieb der Kärntner einen Assist beim Empty-net-Treffer von Scott Laughton zum Endstand an. Raffl verbuchte damit den achten Scorerpunkt der laufenden Saison.