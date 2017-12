Österreicher sind bei Kryptowährungen skeptisch

Rund jeder Fünfte der 608 interviewten Über-16-Jährigen bekundete Interesse an Bitcoin, Ethereum etc. Männer beschäftigt das Thema deutlich mehr als Frauen, Jüngere mehr als Ältere. Am eifrigsten verwenden Leute zwischen 30 und 49 Jahren Kryptowährungen - acht Prozent aus dieser Altersgruppe gaben an, schon einmal damit gearbeitet zu haben. Bei den 16- bis 29-Jährigen waren es erst vier Prozent, die Generation 50-plus nutzt Kryptowährungen gar nicht.

Insgesamt zeigt sich ein eher skeptischer Zugang der Österreicher zu dem Thema: 50 Prozent befürchten, dass Betrüger leichtes Spiel haben könnten. 46 Prozent denken, dass mit Kryptowährungen illegale Geschäfte abgewickelt werden. Eine Alternative zum Bargeld sehen nur 15 Prozent. 19 Prozent halten Bitcoin & Co. wegen der Unabhängigkeit von Personen und Institutionen für interessant.