Tag 13: Weihnachtsgans & Gutscheine von Flatschers

Eines ist sicher: Am 24.12. ist Weihnachten. Und wie immer stehen viele wieder vor den alljährlichen Fragen: Was kochen wir? Was schenken wir? Das Angebot ist schier unendlich und oft mit viel Planerei, Stress und Arbeit verbunden. Statt lange zu grübeln, bietet Flatschers heuer stressfreie Lösungen an, damit man den Heiligen Abend möglichst relaxed angehen lassen kann: Flatschers bringt Spitzengastronomie direkt nach Hause auf den Esstisch und unter den eigenen Baum!

Flatschers Weihnachts-Duck

Flatschers Küchenchef Sebastian Ziehaus hatte mit Restaurantgründer und Namensgeber Andi Flatscher die Idee, die notwendigen Kochaufgaben am 24.12. mit einem Spitzengericht auf ein Minimum zu reduzieren - und dabei entspannt beste Flatschers-Qualität auf dem hauseigenen Tisch genießen. Auf Vorbestellung bereitet Herr Ziehaus die Flatschers Weihnachts-Duck bratfertig zu. Garniert mit Semmelknödel-Füllung nach Flatschers-Rezept, bereits fertig gewürzt und köstlich mariniert kann man sich das sachkundig vorbereitete Gericht am Tag vor Weihnachten von 14.00 bis 22:00 Uhr abholen und zuhause einfach in den vorgeheizten Backofen stellen - inklusive einer Bratanleitung vom Chefkoch. Mit dabei sind natürlich auch Beilagen wie festliches Advent-Rotkraut und g’schmackige Maroni-Soße, die man nur mehr aufwärmen muss. Dazu kommen eine Flatschers Weihnachtskarte und eine Flasche mit 0,2l Zonin-Prosecco, damit das Kochen mehr Spaß macht! Und das zum Preis von 98,00 Euro.

Aber das ist noch nicht alles: Unter allen Bestellungen verlost Flatschers einen 100,- Euro Flatschers Gutschein und eine Flasche Scheiblhofer Big John.

Flatschers unterm Baum

Nach dem guten Essen folgt die Bescherung unterm Baum. Mit einem Gutschein von Flatschers macht man sicher jedem eine Freude! Der Gutschein ist in unterschiedlichen Werten erhältlich. Mit den Gutscheinen kann man zum Beispiel im Flatschers Restaurant köstliche Steaks und Burger konsumieren oder im französisch angehauchten Flatschers Bistrot & Bar - neben Steak- und Burger-Klassikern - Moules-Frites, Austern und erlesene Weine, samt einer großartigen Auswahl an Gin & Tonic genießen.

Fazit: Stress hatte man genug während des Jahres, an Weihnachten kann man sich mit Flatschers ganz einfach entspannen und das Fest genießen.

