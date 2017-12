"Big Brother"-Star suhlt sich in Dosenspaghetti

"Such dir eine anständige Arbeit"

Wenig mit dem Essensporno anfangen konnte der britische "Good Morning"-Moderator Piers Morgan. Er schimpfte Ratajkowski wegen des Clips eine "Welttussi" und empfahl ihr, sich eine anständige Arbeit zu suchen. Das Model, das unter anderem in "Gone Girl" zu sehen war, richtete Morgan aus, dass sie sich diese "sexistische Rhetorik" nicht gefallen lasse und als Feministin durchaus sexy Shootings machen können.