Rezept der Woche: Weihnachtliche Cake-Pops

Zubereitung: Aus den angegebenen Zutaten einen Rührteig zubereiten. Teig in den Dressiersack füllen und nach und nach in den Cake-Pop-Maker füllen. Laut Anleitung backen. Ausgekühlt auf Holzstäbchen stecken, in Schokoglasur tunken und weihnachtlich mit Zuckerstreusel bzw. Deko verzieren.