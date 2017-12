Drogendealer schlagen auf Polizisten ein

Turbulente Szenen haben sich am Dienstagabend an der Draupromenade in Villach abgespielt. Zwei Asylwerber aus Nigeria tappten beim Drogenverkauf in die Falle verdeckter Polizeibeamten. Als sich die Polizisten ausweisen wollten, schlug einer der beiden auf den Beamten ein. Nach kurzer Fahndung wurden beide Asylwerber festgenommen.