"Werden euch das Genick brechen & Blut vergießen"

Manhattan-Attentäter bekannte sich zum IS

Ins Gespräch brachten sich die Dschihadisten zuletzt am Montag, als sich ein einsamer Wolf nach einem gescheiterten Terroranschlag in Manhatten zum IS bekannte. Der 27-Jährige hatte zur Hauptverkehrszeit versucht, sich mit einer selbst gebauten Rohrbombe aus Schrauben, Weihnachtsbeleuchtung, Zucker, Streichholzköpfen und einer 9-Volt-Batterie selbst in die Luft zu sprengen. Er wollte damit ein Blutbad anrichten und sich für die weltweit schlechte Behandlung von Muslimen rächen. Der Tatverdächtige erlitt bei der Explosion Brand- und Schnittverletzungen an Händen und Oberkörper, drei weitere Personen wurden leicht verletzt.