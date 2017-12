Thomas Diethart: "Ich springe, wenn ich will"

Nach dem Horror-Sturz beim Training in Ramsau steht die Gesundheit für Skispringer Thomas Diethart an erster Stelle. Der Ex-Tourneesieger schließt aber ein Schanzen-Comeback nach dem dritten schlimmen Unfall nicht aus. 13 Tage nach dem Horror-Sturz traf die "Krone" am Bergisel Adler Thomas Diethart.