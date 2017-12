Leipzig kommt bei Wolfsburg nicht über 1:1 hinaus!

Bayern-Verfolger RB Leipzig droht den Anschluss an den Tabellenführer der deutschen Bundesliga zu verlieren! Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl kam am Dienstag beim VfL Wolfsburg über ein 1:1 nicht hinaus. Damit blieb Leipzig im dritten Liga-Spiel in Folge ohne Sieg und könnte am Mittwoch bis auf zehn Punkte hinter Herbstmeister München zurückfallen, der Köln empfängt.