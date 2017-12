"Werden Café Glockenspiel auf neue Stufe heben"

Die Zustimmung des Gläubiger-Ausschusses und des Konkursgerichts fehlen noch - aber das scheint sowieso nur Formsache. Um kolportierte 600.000 Euro sicherten sich Michael Breitfuß (31) und Kevin Leibetseder (25) das Café Glockenspiel, das aufgrund der Pleite der Reussner GmbH geschlossen und versteigert wurde - wir berichteten.



Francesco-Boss und Naschmarkt-Küchenchef

Doch wer sind die beiden, die das Lokal in bester Lage übernehmen? Breitfuß führt die Pizzeria Francesco und die Fussal-Lokale in der Innenstadt. Fussal steht vor allem für Frozen Yoghurt. Leibetseder ist derzeit Küchenchef im Restaurant Naschmarkt am OK-Platz.



"Kennen uns seit kurzem"

Ihre Pläne für das Glockenspiel? "Wir werden das Café neu beleben, auf eine neue Stufe heben", verspricht Leibetseder. Wie die Pläne für das Glockenspiel am Hauptplatz genau aussehen, können die beiden noch nicht sagen. Ihre Väter hatten sie quasi erst gestern "verkuppelt". "Wir kennen uns seit kurzem", beschreibt es Leibetseder, der selbst Linzer ist. Ob er dem Naschmarkt erhalten bleibt, ist offen. Für die Versteigerung in der Kanzlei von Anwalt Johannes Mühllechner hatte er sich freigenommen.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung