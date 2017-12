Komfort für jede Preisklasse

15 Doppelliegen, ausgestattet mit USB-Anschluss, Steckdose, Licht und verschließbaren Fächern können in der Panorama-Lounge im ersten Stock der Therme Geinberg ab sofort reserviert werden. "Es ist ein Luxus, den man sich zum normalen Thermeneintritt gönnen kann", sagt Manfred Kalcher. Der Direktor der Therme Geinberg setzt mit dem Umbau den von der Vamed-Vitality-World eingeschlagenen Weg fort, in dem sich alles darum dreht, den Komfort für die Wellness-Suchenden weiter zu erhöhen.



Mehr Nächtigungen, mehr Thermen-Gäste

"Individuelle Bedürfnisse" sind die Zauberworte. Diesen Trend gibt es bei Fluglinien und auch Hotels längst. "In einem Flugzeug gibt es bis zu sechs verschiedene Kategorien", so Kalcher. Das Jahr verlief für die Innviertler mehr als positiv. Im Vitalhotel und in den Private-Spa-Villas von Geinberg5 wurden die Übernachtungen "um Tausende gesteigert", so der Geinberg-Chef, auch die Auslastung der Therme ist gestiegen: "Das ist nicht selbstverständlich."

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung