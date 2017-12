Bericht: Otto Kern stürzte zehn Stockwerke tief

Leiche am Montagmorgen gefunden

Der leblose Körper sei dann am Montagmorgen von einem Anwohner gefunden worden. In der Nacht zuvor sei das schwere Sturmtief "Ana" über das Fürstentum gezogen. Der Anwohner habe zwar einen dumpfen Knall gehört, das aber auf das Unwetter geschoben. Wie die "Bild" weiter berichtete, ermittelt die Polizei nun in alle Richtungen. Ob Medikamente, Drogen oder Alkohol im Spiel waren, soll eine Obduktion klären.