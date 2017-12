Der weltbeste Schoko-Likör

"Es war absolutes Oscar-Feeling. Ich habe gleich alles live gestreamt", schwärmt Florian Iro, der 2003 als Brand Manager in das Unternehmen einstieg. Damals wirkte noch die Gründerfamilie in fünfter Generation. Nach der Übernahme durch den Suntory Konzern aus Japan wanderte die Produktion des "Schoko-Schnapses" aus der runden Mozartflasche 2016 dann zu Schlumberger. Iro dehnte das weltweite Geschäft immer mehr aus. "Das internationale Gen wurde mir schon als Kind irgendwie eingeimpft", erzählt er über sein offenes Elternhaus.

Die Mozart Destillerie verschreibt sich ganz der Qualität: Keine Aromen aus dem Brieferl kommen in die Flasche, keine Haltbarmittel, nur feinste Qualität - von der Kakaobutter bis zum Vanille-Mazerat. Iro: "Wir sind eine Spezialitäten-Manufaktur und kein Massenbetrieb." Rund eine halbe Million Liter Schoko-Genuss pro Jahr geht durch die Produktion. Die Flaschen werden aufwändig gewickelt. Mozart-Schoko ist mehr als ein Touristen-Getränk: "In London ist Mozart in jeder Style-Bar zu finden." Es gibt genauso loyale Fans in Österreich, insgesamt will der Betrieb aber am Image in der Heimat arbeiten. Iro: "Es verwundert, dass Österreicher wie wild Baileys trinken, obwohl es ein eigenes Qualitätsprodukt gibt." Er wünscht sich, "dass Salzburger mehr zur Kugelflasche greifen."

Sechs Sorten gibt es mittlerweile: "40 Jahre kontinuierliche Produktentwicklung stecken dahinter", verrät Iro. Der Standort an der Salzburger Ziegeleistraße wird gerade modernisiert und erweitert: Die Flaschen rattern schon über eine neue Abfüllanlage. Auch Produkte wie der Gurktaler Kräuterschnaps wird seit heuer hier abgefüllt. Die Flüssigkeitsproduktion ist noch in Umbau. In großen Tanks lagern die Rohstoffe und auch einige Hausrezepte. "Wie wir den feinen Schmelz auf der Zunge erzeugen, verraten wir nicht", lacht der Hausherr geheimnisvoll. Und es gibt weitere Visionen: Ein Schulungszentrum soll entstehen. Barkeeper lernen schon in Salzburg wie mit Mozart geshakt wird. Im Export will sich Iro nächstes Jahr intensiv um China kümmern. Neue Märkte sind Länder wie Nigeria, wo gerade eine erste Lieferung hinging. Als Manager hat er den Blick auf die internationale Wirtschaftswelt, glaubt aber an die lokal vernetzten mittelständischen Firmen.

Die Zielgruppe ist groß. Iro lacht: "Neun von zehn lieben Schokolade und der zehnte lügt"

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung

Zitat: Florian Iro, Geschäftsführer

Schokolade ist etwas sehr Persönliches. Jeder hat ein Ritual. Bei Verkostungen staunen viele über den authentischen Geschmack.