Weisenklänge über Domplatz

16 junge Turmbläser von drei Musikgruppen sind immer mittwochs gehören jeden Mittwoch zu den Hauptattraktionen des Salzburger Christkindlmarktes. Bestens vorbereitet und hoch motiviert spielen diese Burschen zwischen acht und 15 Jahren weihnachtliche Lieder und Weisen.

Einer unter ihnen ist das 15-jährige Nachwuchtstalent Willy Widauer vom Salzburger Musikum. Auftritte vor einem großen Publikum ist der Gymnasiast schon gewohnt, spielte er doch den Hirten beim legendären Adventsingen. Von Nervosität ist demnach keine Spur mehr. "Von klein auf bin ich mit der Musik eng verbunden, habe Flöte und Saxophon gespielt, seit nun fünf Jahren Posaune."

Trotz all der Bühnenerfahrung ist die Aufführung am Domplatz mit einerHerausforderung verbunden: der Kälte. "Eisige Finger wären nicht so schlimm aber durch die tiefen Temperaturen verstimmen mein Instrument sehr stark", erklärt Willy Widauer.

Auf seine beiden letzten Auftritte morgen, Mittwoch, und am 20. Dezember jeweils von 18 bis 18.30 Uhr freut er sich dennoch, er will esschließlich bis in ein Orchester schaffen. Und einen weiteren Wunsch an das Christkind hat er: Messer zum Kochen - sein Hobby.

Sandra Aigner, Kronen Zeitung