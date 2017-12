In Oberösterreich gibt es schon 200 Kreisverkehre!

"Dieser 200. Kreisverkehr ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Bezirk Braunau. Mit der neuen Gestaltung der B 156 und B 148 wird ein leistungsfähiger Kreisverkehr geschaffen, der einen optimalen Fluss gewährleistet und die Sicherheit steigert", wurde Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner bei der Eröffnung fast schon lyrisch.



Bypässe als besondere Lösung

Der Braunauer Kreisverkehr zeichnet sich durch eine Besonderheit, nämlich Bypässe für die bessere Einbindung der Bundesstraßen, aus, was die Kosten hochtrieb, so Christian Dick, Leiter der Landesabteilung Straßenneubau und -erhaltung: "Die große Bauphase ist bei uns vorbei. Die Gemeinden haben aber immer noch sehr viele Wünsche. Wir haben deshalb heuer ein neues Bewertungsschema eingeführt, das aufzeigt, welche Projekte vorzureihen sind. Mehr als die Hälfte der Vorschläge hat gute Chancen auf eine Umsetzung", sagt Dick.

1995 gab es bei uns erst zwei solcher Anlagen

Vor 22 Jahren, beim Dienstantritt des damaligen Landesstraßenbauers Franz Hiesl, gab es in unserem schönen Land genau zwei Kreisverkehre: Einen an der Blumau in Linz, der längst der Mini-U-Bahn weichen musste, und einen weiteren in Ried im Innkreis. "Am Anfang gab es teilweise heftige Widerstände, auch hausintern", erinnert sich Hiesl im Interview an seinen Start als "Herr der Ringe".

Oftmals kam es zu spektakulären Unfällen

Nicht jeder Autofahrer kann sich gleich mit einem neuen Kreisverkehr anfreunden. Legendär ist jener in St. Martin im Mühlkreis, wo es 2010 in den ersten drei Wochen 24 Unfälle gab und eine Facebookgruppe mit dem Titel Gruppe "Mein Auto war noch nie am Kreisverkehr Altenfelden oder St. Martin" gegründet wurden. Ähnlich oft schepperte es in St. Florian und Pasching.