60.000 Dollar gesammelt

Die Spendenseite "Stand Up For Keaton", die innerhalb von zwei Tagen 60.000 Dollar gesammelt hat, nimmt bis auf Weiteres keine Spenden mehr an. Der Betreiber betont aber, dass das Geld für Keaton ist, weil er der Ansicht sei, der Junge habe ein Herz aus Gold. Keaton Jones habe in seinem Video nicht nur für sich, sondern für alle Kinder gesprochen, die gemobbt werden.

Um die Mutter gehe es hier nicht. Er hoffe, dass das Geld Keaton helfe, aufs College zu gehen.