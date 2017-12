"Tag der offenen Tür" für Dieb

Montag gegen 18.50 Uhr traf der Gauner bei einem Mehrparteienhaus in Innerschwand ein, wo ein Mercedes geparkt war. Er ging hin, die Tür war nicht zu. Doch als er das Autoradio stehlen wollte, konnte er es rausbringen - der Ganghebel war im Weg. Danach spazierte er zum Wohnblock, dessen Haustür nicht versperrt war und ging in den ersten Stock.

Türen nicht versperrt

Auch hier schlossen die Mieter, die in der Wohnung waren, nicht ab.

So schnappte sich der Täter aus dem Vorraum zwei Fahrzeugschlüssel und ging.

Das gleiche Glück hatte er bei der nächsten Wohnung, in der eine 46-Jährige vorm TV saß. Ganz dreist stahl er aus dem Schlafzimmer Schmuck, Bankomatkarte und Bargeld um 1500 Euro. Da bemerkte das Opfer ein Geräusch, sah nach und erblickte im Spiegel noch den Dieb, den sie laut anschrie - worauf dieser flüchtete.

Hausfrau schrie Dieb an

Doch die Diebestour ging weiter: Er fuhr mit seinem Audi A 3 zu einem anderen Haus, ging durch die unversperrte Kellertür hinein, während die Hausfrau (32) in der Küche war und ihre beiden Kinder im 1. Stock schliefen. Auch da sah das Opfer den Dieb und verjagte ihn schreiend.

