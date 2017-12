Schussattentat in Ungarn: Opfer zurück in Salzburg

Nach dem Schussattentat in der Vorwoche auf zwei Salzburger in Ungarn, bei dem ein 56-Jähriger getötet und ein 39-Jähriger schwer verletzt worden war, ist der Schwerverletzte am Freitag in seine Heimat nach Salzburg gebracht worden. Der mutmaßliche Täter, ein 52-jähriger Deutscher, der in Oberösterreich festgenommen wurde, befindet sich in Auslieferungshaft.