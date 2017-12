Familienstreit unterm Weihnachtsbaum

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Bei uns läuft der Fernseher immer als Geräuschkulisse. Jetzt haben wir ein Baby bekommen. Ist es für das Baby schlecht, oder bekommt es das sowieso noch nicht mit?

Auch wenn sie es noch nicht sprachlich wiedergeben können, ist es nachweislich so, dass Babys schon sehr viel mehr aus ihrer Umwelt mitbekommen, als wir oft annehmen - so auch das Fernsehprogramm. Da ist es auch nebensächlich, was läuft. Denn in jedem Fall ist es eine Flut an Reizen, die der Nachwuchs erst verarbeiten muss. Daher kann es, wie in Ihrem Fall so "nebenbei", ganz schnell zu einer Reizüberflutung kommen. Dazu sind bei Erwachsenensendungen (Nachrichten, Krimis etc.) oft verstörende Bilder und Töne zu sehen und hören, die Kinder weder verstehen noch einordnen können. Deshalb, ja, der ständig laufende Fernseher kann Ihrem Baby, sogar Ihrem Kleinkind, schaden. Versuchen Sie daher, beim TV aus- und auf das Radio als Geräuschkulisse umzusteigen, wenn Ihr Kind im Zimmer ist. Extra-Tipp: Auch Radio-Nachrichten bestmöglich ausblenden. Erst nach und nach sind kurze (!) Kindersendungen zu empfehlen - idealerweise an der Seite von Mama oder Papa, um sicherzustellen, dass Ihr Kind nicht überfordert wird.

Susanne Zita, Kronen Zeitung