11 Tipps für ein stressfreies Weihnachtsfest

#1. Seid zufrieden mit "gut genug"

Nicht immer muss alles größer, besser, oder mehr sein. Gebt euch auch mit den normalen Dingen zufrieden. Es muss ja nicht immer eine drei Meter hohe Tanne sein, die man verzweifelt versucht in die 2,3 Meter hohe Wohnung zu bringen.

#2. Wird die Einkaufsliste weg

"Das schönste Geschenk ist Zeit", sagt man. Stimmt auch. Verzichtet doch einmal ein Weihnachten auf den ganzen Geschenke-Stress, sondern geht als Familie gemeinsam essen und erlebt, anstatt ein Paket zu öffnen, einen wundervollen Tage.

#3. Verzichte auf teure Rituale

Es ist Tradition jedes Jahr in "Der Nussknacker" oder die Kirche zu gehen, du hast aber schon seit langer Zeit keine Lust mehr darauf? Sprich ehrlich mit deiner Familie und sag, was du denkst. Nur so kann

#4. Online statt Papier

So schön Weihnachtskarten sind, so zeitaufwendig sind sie auch. Verzichte auf teures Papier und einen Schreibkrampf. Schickt E-Cards an eure Verteilerliste. Das ist nicht nur Zeitsparender, sondern auch umweltfreundlicher.

#11. Im Zweifel: Eine Zitrone

Ihr hetzt gestresst von Shoppingcenter zu Shoppingcenter, auf der Suche nach einem geeigneten Last-Minute-Geschenk? Tipp: In der Drogerie stehen bleiben, Zitronenduft suchen und via Tester ein paar Tropfen auf das Handgelenk tupfen. Laut Forscher der Ohio State University steigert Zitronenduft sofort die Stimmung.