Anstieg um 30 Prozent: Ansturm auf Firmen-Pickerl

Leichtere Antragstellung führt zu starkem Anstieg

Der Ansturm auf die Parkkleber hat mehrere Ursachen: Zum einen wurde die Antragstellung vereinfacht. So müssen die Unternehmer nicht mehr vorab den Bedarf bis ins Detail nachweisen. Die Bewilligung wird - sozusagen als Vertrauensvorschuss - automatisch erteilt. Zum anderen können Anträge online gestellt werden. Ein weiterer Grund ist die Einführung des Parkpickerls in Favoriten. "Für Betriebe wird das dann ein Thema und sie beantragen meist gleich andere Bezirke mit", erklärt Leo Bubak, Leiter der MA 65 (Parkraumbewirtschaftung). Ähnliches wird für Simmering und Meidling erwartet, wenn dort 2018 neue Pickerlzonen dazukommen.

Kontrollen wurden an Regelung angepasst

Um den Missbrauch zu verhindern, hat die Behörde ein neues Kontrollsytem eingeführt. So werden jetzt stichprobenartig Betriebe ausgewählt, die dann den tatsächlichen Bedarf nachweisen müssen. "Die Kriterien für die Erteilung sind nach wie vor unverändert", so Bubak. Falls nötig, werde man die Kontrollen ausweiten.

Philipp Wagner, Kronen Zeitung