krone.at verlost mit freundlicher Unterstützung von AVM fünf Weihnachtspakete für WLAN- und Smart-Home-Enthusiasten. Sie enthalten jeweils den neuen High-End-Router Fritzbox 7590 mit einer Übertragungsrate von bis zu 1733 Megabit pro Sekunde sowie die vernetzte Steckdose Fritz! DECT 200, die per Smartphone und sogar per Klatschen an- und abgeschaltet werden kann. Um an der Verlosung teilzunehmen, tragen Sie einfach unten Ihre Daten ein!