Favoriten ist beliebtester Wiener Bezirk 2017

# Wien sucht seine Schneckenhäuser

Im Bereich Miete suchten Wiener im vergangenen Jahr vor allem nach kleinen bis mittelgroßen Wohneinheiten zwischen 40 und 50 Quadratmetern. "Leistbares Wohnen ist eines der Schlagwörter 2017, schließlich steigen die Preise für Immobilien stetig an. Suchanfragen nach größeren Wohnungen über 70 Quadratmeter waren dementsprechend rückläufig. Um den Anforderungen des Immobilienmarktes weiterhin zu entsprechen, wurden diese von Vermietenden daher häufig in kleinere Einheiten aufgesplittert", erklärt Benedikt Gabriel, Geschäftsführer von FindMyHome.at, "Die Nachfrage nach besonders kleinen Wohnungen hat dagegen zugenommen. Etwa in Penzing wurde häufig nach Immobilien zwischen 30 bis 40 Quadratmetern gesucht".

# Investment im Speckgürtel

Im Bereich Eigentum liegen größere Immobilien im Interessensfokus: 2017 wurde am häufigsten nach großen Objekten zwischen 130 und 140 Quadratmetern gesucht. "Vor allem Familien wünschen sich mehr Platz, planen langfristig und investieren daher in Eigentum anstelle von Mietobjekten. Der Speckgürtel Wiens bietet dafür viel Wohnraum. Etwas teurer wird es in den für den Kauf beliebten Wiener Randbezirken Floridsdorf, Donaustadt und Liesing, wo nach Häusern im Größenbereich von 110 bis 120 Quadratmetern gesucht wurde", so Gabriel.

# Wohntraum: Ein Haus am Stadtrand

Welche Kriterien rund um Ausstattung und Umgebung wünschten sich die Österreicher 2017? Umfragen zeigten: Ein Haus mit Garten, Terrasse und Swimmingpool. Und das am liebsten am Rande der Stadt. "Hier gibt es den Platz, um den Traum vom Haus mit Garten umzusetzen. Außerdem verbindet diese Lage das Beste aus zwei Welten: Einerseits ist eine tolle Infrastruktur gefragt, andererseits muss die Umgebung ruhig und nahe zur Natur sein", so Gabel-Hlawa, "Das ist für viele aber noch Zukunftsmusik: Aktuell können sich laut eigenen Angaben weniger als die Hälfte der Befragten den beschriebenen Wohntraum auch leisten. Und diejenigen, die sich den Traum vom Haus erfüllen, nehmen immer weitere Distanzen auf sich - ziehen also immer weiter von der Stadt weg."