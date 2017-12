Stöger setzt Zeichen: Nationalspieler aussortiert!

Stögers zweite Chance in der Europa League

Dem beim 1. FC Köln beurlaubten Stöger bleibt nach nur einer Woche Arbeitslosigkeit kaum Zeit, der zuletzt verunsicherten Mannschaft neues Leben einzuhauchen. Angesichts der schwierigen Vorbereitungen auf die Partie in Mainz mit nur einem Training im Dortmunder Schneegestöber am Montag geriet die Auslosung des nächsten Europa-League-Gegners in Nyon fast zur Nebensache. Dabei erhält Stöger nach dem Scheitern mit Köln nun die Chance, mit dem aus der Champions League umgestiegenen Revierklub gegen Atalanta Bergamo das Achtelfinale zu erreichen.

Stöger macht Bayern-Fan glücklich

Trotz aller Strapazen der letzten Tage nahm sich Stöger vor seinem Debüt in Mainz noch Zeit für einen jungen Bayern-Anhänger. Am Flughafen in Dortmund erfüllte Stöger vor dem Abflug noch den Fotowunsch des kleinen Fußballfans - hier gibt's das Video: