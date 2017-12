6 sexy Tipps für ein heißes Weihnachtsfest

Liebe Tamara,

zu Weihnachten geht es nicht nur darum, Kekse zu backen oder die Wohnung zu dekorieren. Bei vielen Pärchen steht auch eine prickelnde Bescherung unter dem Christbaum auf dem Programm. Fest der Triebe und der Liebe. Hier sechs sexy Tipps für die Weihnachtstage

#1. Verlier deine Hemmungen

Eierlikör und Glühwein, hallo! Es gibt zahlreiche köstliche Festtagsdrinks, mit denen man anstoßen und seine Hemmungen über Bord werfen kann. Schnapp dir einen Punsch, setz dich einfach auf den Schoß deines Santas und erzähle ihm, was du dir zu Weihnachten wirklich wünschst...

#2. Kauf kein Geschenk, sei das Geschenk!

Vergiss Klebeband und Lametta: Wickle dich in nichts als Schleifen und beschere deinem Liebsten ein unvergessliches Geschenk. Der Dank wird grenzenlos sein. (Achte jedoch unbedingt darauf, nicht zu viele Schleifen zu verwenden. Schnell kann ansonsten aus dem sexy Geschenk eine glitzernde Mumie werden.)

#3. Brief an den Weihnachtsmann

Du bist kreativ? Überlege dir anstatt der sonst üblichen Klappkarte einen "Weihnachtsgruß" der besonderen Art. Mit einer sexy Botschaft vor der Bescherung schrumpft seine Wunschliste garantiert nur auf einen Punkt: Zeit im Bett mit dir.

#4. Sex für den Weihnachtsmann

Belohne "Santa" für seine harte Nacht Arbeit mit etwas Milch, Keksen und vor allem - mit dem Anblick von dir in sexy Weihnachtsdessous. Du kannst wählen, ob du im Zuckerstangen-gestreiftem Negligé oder in roter Spitzenunterwäsche zu "Rocking' Around the Christmas Tree" tanzt. Definitiv klar: Mit sexy Unterwäsche wirst du schnell zum scharfen Weihnachtsengel und aus seinem "Ho, ho, ho" wird schnell ein leidenschaftliches "Ou lá lá"!

#5. Lass es knistern

Es ist kein Weihnachten ohne Kastanien, die über offenem Feuer braten. Wenn ihr keinen Kamin zu Hause habt, macht es euch im Wohnzimmer mit Kerzen gemütlich und erzeugt Körperwärme durch Kuscheln. Und: Wo es Kerzen gibt, gibt es auch Wachs - und damit zahlreiche Möglichkeiten, seine Lust neu zu entfachen.

#6. Vergiss nicht auf den Mistelzweig

Und zu guter Letzt: Vergiss nicht auf den Mistelzweig! Hänge ihn prominent in der Wohnung auf - oder trage ihn im Zweifelfall ständig mit dir herum und halte ihn bei Bedarf in die Höhe. Das tolle: Küssen baut Antikörper auf, stärkt entsprechend dein Immunsystem und hilft dabei, mühsame Dezember-Schnupfen zu bekämpfen bzw. vorzubeugen.

In diesem Sinne: It´s time to be naughty

.... and nice.

Julie