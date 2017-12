Modedesigner Otto Kern mit 67 Jahren gestorben

Kern erzählte kurz danach der "Bild": "Sie war schwer depressiv und mehrfach stationär in psychiatrischer Behandlung. Wahnvorstellungen, Angstzustände - es war sehr schlimm." Die Frau hatte demnach am Heiligen Abend Hals über Kopf die Wohnung in Kitzbühel verlassen und sich ein Taxi gerufen. "Es war nicht das erste Mal, dass sie mich verlassen hat, zu ihrem Bruder flüchtete. Aber am nächsten Tag kam sie immer zurück."

In den vergangenen Jahren war Otto Kern ein gerngesehener Gast bei Veranstaltungen wie etwa dem Rot-Kreuz-Ball in Monte Carlo. Immer wieder posierte er aber auch bei Veranstaltungen in Deutschland, sei es der Sportpresseball oder der Deutsche Opernball in Frankfurt oder das Oktoberfest in München. Vor fünf Jahren war Kern bei einem Dinner im Schloss Bellevue beim deutschen Bundespräsidenten, das anlässlich des Besuchs des Fürstenpaars von Monaco stattfand.