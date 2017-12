Mit 119 km/h: Föhnsturm in Gebirgsgauen

Der Föhnsturm machte sich schon am Vormittag bemerkbar: In der Zentrale der Feuerwehr in Bad Gastein liefen die Telefone heiß. "Wir stehen jetzt schon bei 31 Sturmeinsätzen. Wir erwarten aber am Abend noch viel Arbeit. Das wird sich bis in die Nacht hinein ziehen", schildert der Feuerwehr-Kommandant Andreas Katstaller. Insgesamt waren im ganzen Gasteinertal 70 Mann im Einsatz. In erster Linie mussten Bäume, die auf Straßen gefallen waren, beseitigt werden. "Bei neun Privat-Häusern hat es zudem die Dächer teilweise weggefegt", sagt Katstaller. Betroffen war auch das Feuerwehrhaus. "Wir haben unser Dach provisorisch abgedeckt, damit es zumindest nicht rein regnet", so der Kommandant.

Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft und der Polizei mussten mehrere Straßen wegen Gefahr in Verzug gesperrt werden. So etwa die Verbindungen ins Kötschachtal, nach Bad Bruck, nach Böckstein und nach Sportgastein. Auch die Tauernbahn musste den Betrieb zeitweise einstellen. "Wir sind hier in einer Föhnschneise. So einen heftigen Sturm hat es das letzte Mal vor zehn Jahren gegeben", erinnert sich Andreas Katstaller. Seine Männer sowie die alarmierten Kameraden aus Bad Hofgastein waren auf jeden Fall gerüstet, um auch in der Nacht noch ausrücken zu können. Im Lungau richtete der Sturm ebenso Schäden an. Ein Baum kippte auf das Dach eines Einfamilienhauses. "Den haben wir mit dem Kran der Kameraden aus Tamsweg weggebracht", schildert St. Michaels Feuerwehrkommandant Markus Pfeifenberger. Zudem wurde die Katschbergstraße mehrfach von Bäumen verlegt.

Fichte kippte direkt beim Kindergarten um

Aufregung gab es beim Kindergarten im Markt in St. Michael. Dort knickte am Nachmittag eine vier Tonnen schwere und 15 Meter hohe Fichte ein. Glücklicherweise waren zu dem Zeitpunkt keine Kinder und auch keine Betreuerinnen mehr vor Ort. Die Fichte richtete Schaden im Garten und am Zaun an. Das Gebäude ist nicht beschädigt worden. Die Feuerwehr St. Michael war mit insgesamt 18 Mann im Einsatz. In Uttendorf im Pinzgau mussten ebenfalls Sturmschäden beseitigt werden.

Laut ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms erreichten die Windgeschwindigkeiten in Gastein bis zu 119 km/h. Auf den Bergen wurden noch höhere Werte gemessen: Bei Kolm Saigurn waren es 127, am Sonnblick 166 und auf der Rudolfshütte 158 km/h.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung