Er stimmt uns auf Weihnachten ein, der "Funken Wärme"-Adventkalender: Prominente und Kinder lesen vom 1. Dezember bis zum Heiligen Abend täglich besinnliche und lustige Weihnachtsgeschichten zugunsten von "Ein Funken Wärme". Die große Hilfsaktion von "Krone" und Caritas unterstützt Menschen in Not, die sich in der kalten Jahreszeit ihre Heiz- und Energiekosten nicht mehr leisten können. Schauen Sie rein und helfen auch Sie!