Best of Platzhirsch

Bald ist Weihnachten!!! Bevor die Ruhe und Besinnlichkeit einkehrt, geht es jedoch meist sehr hektisch und stressig zu ... Daher bietet der Platzhirsch euch bereits zur Wochenmitte einen Ort zum ausgelassen Feiern! Es erwartet euch ein Best Of aus den Events POP, HAPPY und DISCO mit Musik aus den 80ern bis heute, darunter Pop, RnB, House und Hits.



So you better put on your dancing shoes and celebrating good times!