Frau trank Putzmittel bei Feier

Wegen fahrlässiger Körperverletzung versucht die Polizei noch jenen Täter zu ermitteln, der auf einem Punschstand in Wels ein Putzmittel in eine Wasserflasche geschüttet und - wie berichtet - drei Verletzte auf dem Gewissen hat.

Calgonit in Mineralwasserflasche

Das ist in einem anderen Fall geklärt: Im Mühlviertel hat der Veranstalter einer Feier mit 80 bis 100 Gästen im vergangenen Sommer den Flüssigreiniger Calgonit in eine Mineralwasser-Petflasche gefüllt, weil die Dosierung für den Waschbetrieb seiner Meinung nach so besser funktioniere. Diese stellte er im Bereich des Gläserspülers ab. Doch Stunden später griff ein Gast der Feier an der Bar, bei der Selbstbedienung herrschte, zur Mineralwasserflasche und schenkte sich ein. Kaum hatte die Frau einen Schluck getrunken, bemerkte sie sofort ein starkes Brennen im Hals.

Notarzt alarmiert

Der Notarzt wurde alarmiert, das Opfer auf die Intensivstation der Barmherzigen Schwestern eingeliefert. Einige Tage später kam die 42-Jährige auf die Chirurgie. Sie leidet noch immer an den Folgen der schweren Laugenverätzung: "Ich kann mich nur mit spezieller Trinknahrung ernähren und pumpe mich mit Schmerzmittel voll, um das Ganze zu ertragen", so die 42-Jährige.

Verfahren eingestellt

Die nicht versteht, warum das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden ist. Der vermutliche Grund: Es konnte nicht festgestellt werden, wer die Flasche zu den anderen Getränken gestellt hat.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung