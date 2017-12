Jürgens-Chauffeur: "Ich verlor einen Freund"

30 Jahre kannten sich Udo Jürgens und Billy Todzo. Der Schweizer mit ghanaischen Wurzeln war nicht nur der Chauffeur, sondern auch ein enger Vertrauter des Sängers - bis zur letzten Sekunde. "Udo ist in meinen Armen an Herzversagen gestorben", lässt Todzo das traurige Ereignis, kurz vor dem dritten Todestag, in der "Glückspost" Revue passieren.