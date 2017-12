Golden Globes: Meryl Streep zum 31. Mal nominiert

"Die Verlegerin" schaffte es zudem mit Nominierungen in insgesamt sechs Kategorien gemeinsam mit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" hinter "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" auf Platz zwei der Filme mit den größten Preischancen in der Kategorie "Bestes Drama". Ebenfalls auf die Nominertenliste für "Bestes Drama" schaffte es Christopher Nolans Kriegsfilm "Dunkirk". In der Komödiensparte haben unter anderem der Independent-Film "Lady Bird" und "The Disaster Artist" Gewinnchancen.