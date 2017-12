2x2 Meet & Greet mit Gregor Meyle gewinnen!

Gregor Melye ist in großer Besetzung mit einer Band aus lauter Champions-League-Musikern unterwegs, die einige vielleicht bereits aus "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" kennen. Gemeinsam zaubern sie neben zahlreichen neuen Songs natürlich auch bekannte Hits in neuem Gewand auf die Bühne. Es gibt mehr als zwei Stunden Gregor Meyle & Band Live-Erlebnis inklusive wunderbarer neuer Geschichten, aber mit gewohnter Intimität und viel Kontakt zum Publikum.

2x2 Meet & Greet zu gewinnen!

Am 16. Dezember spielt Gregor Meyle eines dieser Top-Konzert in der Wiener Arena. Bei uns können Sie 2x2 Meet & Greet inklusive Eintrittskarten mit dem sympathischen Künstler gewinnen. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Daten, Ihrer Telefonnummer und dem Kennwort "Meyle" an pop@kronenzeitung.at und schon sind Sie im Rennen um den begehrten Preis. Einsendeschluss ist Mittwoch, 13. Dezember, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Karten erhalten Sie noch auf der Homepage der Arena Wien.