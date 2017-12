Tag 20: 2x50€ Gutscheine von Mömax

# Über mömax

mömax ist ein neues Einrichtungs- Konzept, das auf einen Megatrend aufsetzt: Modisches zu günstigen Preisen. Daher bietet mömax preisgünstige, attraktive Wohnlösungen bis hin zu Musterwohnungen auf kleinstem Raum zum noch kleineren Preis. Zusätzlich gibt es, wie man es sonst nur von hochpreisigen Möbelhäusern kennt, zahlreiche Serviceleistungen, die kostengünstig angeboten werden.

www.mömax.at

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: City4U verlost 2x50 Euro - Gutscheine von mömax! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook- Link folgt unten um 5.30 Uhr) von mömax - auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff "TAG 20" schreiben, was ihr gewinnen wollt!

Teilnahmeschluss ist der 20. Dezember 2017 um 24 Uhr!

ACHTUNG: DER GEWINNER MUSS DIE GUTSCHEINE BEI UNS IM HAUS DER KRONEN ZEITUNG ABHOLEN!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!