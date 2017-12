Tag 21: Tickets für das Musical HAIR

"Let the sunshine in…" HAIR - The American Tribal Love-Rock Musical

Esoterik, Räucherstäbchen, LSD und freie Liebe.

Das sind die ausschlaggebenden Attribute der Blumenkinder. In HAIR sucht die Hippiebewegung der 68er ein neues Lebensgefühl. Eine Gesellschaft jenseits von Krieg, Rassentrennung und Autorität. Eine Ära im Zeichen von "Aquarius". Das legendäre Hippie-Musical hat auch 50 Jahre nach der Uraufführung nichts von seiner Energie verloren!

Von 20.02.2018 bis 20.05.2018 geht "HAIR - The American Tribal Love-Rock Musical" wieder auf Tour durch Österreich, Deutschland, Schweiz und Luxemburg. HAIR - feierte 1967 als Off-Broadway-Inszenierung seine Uraufführung und gilt bis heute als Meilenstein des Musiktheaters.

Eine Ära im Zeichen von "Aquarius". Make love, not war! Im Musical "HAIR - The American Tribal Love-Rock Musical" erleben die Zuschauer nicht nur eine brillante Show aus Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen, sondern nehmen gleichzeitig an einer unterhaltsamen und dramatischen Geschichtsstunde teil. Untermalt wird die Geschichte mit der überwältigenden Anzahl von 28 Song-Titeln. Die Texte von James Rado und Gerome Ragni sowie die Musik von Galt MacDermot haben die Popkultur ihrer Zeit entscheidend geprägt. Die Songs von "Aquarius" und "Hair" bis "Hare Krishna" und "Let the sunshine in" sind bis heute legendär. "HAIR - The American Tribal Love-Rock Musical", umgesetzt von der "Broadway Musical Company New York", tourt nun durch Europa.

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: City4U verlost Tickets für das Musical HAIR! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook- Link folgt unten um 5.30 Uhr) von HAIR - auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff "TAG 21" schreiben, was ihr gewinnen wollt!

Teilnahmeschluss ist der 21. Dezember 2017 um 24 Uhr!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!