Tag 22: Damen und Herren Giftbox von HAPPY SOCKS

Happy Socks wurde im Frühjahr 2008 gegründet. Zwei Freunde hatten eine Vision: Fröhlichkeit zu verbreiten und ein alltägliches Produkt in ein buntes Design-Stück mit hohen Qualitätstandards, Handwerkskunst und Kreativität zu verwandeln. Ein Konzept, das von den Happy Socks Schöpfern im Kollektiv zur Perfektion gebracht wurde. Heute werden Happy Socks in mehr als 90 Ländern und auf jedem Kontinent verkauft.Happy Socks verfügt über eine fast endlose Vielfalt an Modellen und Designs sowie ein breites Spektrum an Farbkombinationen und originellen Mustern. Einfach gesagt: es gibt für jeden Anlass, jede Stimmung und jeden Style ein Paar hochwertige Socken und Unterwäsche.

"Unser Ziel ist es, euch die besten und fröhlichsten Produkte anbieten zu können."

Happy Socks achtet genau auf die Produktion seiner Kollektionen und verwendet ausschließlich die besten Materialien und ausgefallensten Designs für die Socken und Unterwäsche. Alle Produkte sind zwar sehr strapazierfähig, jedoch halten diese länger, wenn sie nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: City4U verlost Je 1 Damen und Herren Giftbox von HAPPY SOCKS! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook- Link folgt unten um 5.30 Uhr) von HAPPY SOCKS- auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff "TAG 22" schreiben, was ihr gewinnen wollt!

Teilnahmeschluss ist der 22. Dezember 2017 um 24 Uhr!

ACHTUNG: DER GEWINNER MUSS DEN GEWINN BEI UNS IM HAUS DER KRONEN ZEITUNG ABHOLEN!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!