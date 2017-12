Tickets für Handball Länderspiel gewinnen!

Für beide Teams sind die freundschaftlichen Länderspiele die optimale Vorbereitung auf die Vorrundenspiele in Kroatien. Österreich trifft dabei in Porec am 12. Jänner auf Weißrussland, am 14. Jänner auf Frankreich und am 16. Jänner auf Norwegen.

Mitmachen und Tickets gewinnen

Kommen Sie in die Halle und erleben Sie unser Herrennationalteam live, bevor es zur großen Europameisterschaft nach Kroatien geht! Wir verlosen 25x2 Tickets für das Handball Länderspiel Österreich vs. Tschechien am Freitag, 05.01.18, 20:15 Uhr im BSFZ Südstadt (Liese-Prokop-Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf). Machen Sie mit und mit etwas Glück sind Sie dabei!