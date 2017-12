Mit ein paar Klicks helfen

Bald ist Weihnachten! Haben Sie noch viel zu erledigen in diesen Tagen? Sind Ihre To-do-Listen noch lang? Halten Sie zwischendurch bitte trotzdem kurz inne, und erinnern Sie sich an den eigentlichen Sinn des bevorstehenden Festes. Machen Sie sich zum Beispiel selbst ein Geschenk, dessen "Besorgung" nur ein paar Klicks dauert: Bereiten Sie einem Menschen in unserem Land die große Freude, indem Sie ihm eine große Sorge abnehmen. Nämlich die Frage: "Wie kann ich die nächste Heizrechnung bezahlen, um nicht frieren zu müssen?"

Vielleicht sind es Lisa und ihre kleine Tochter in der Steiermark, die Ihnen im Geiste Danke sagen. Nach einem Ehemartyrium kam es zur Scheidung und damit zu großen, nicht nur psychischen Problemen für Lisa. Bis die finanziellen Dinge geklärt sind, wird es wohl noch eine Weile dauern. Derweilen reicht das Geld, trotz bescheidenster Lebensweise, hinten und vorne nicht. Der zwingende Umzug hat Lisa und ihrem Mäderl fast den finanziellen Dolchstoß versetzt. Geld für die Heizung war keines mehr da. Nur dank der vielen Spenden konnte Lisa und ihrer Tochter aus dem "Funken Wärme"-Fonds geholfen werden.



Die Caritas-Mitarbeiter und wir, Ihr "Krone"-Team, werden nicht müde, diesen Topf dank Ihrer Spenden und der Großzügigkeit vieler Firmen jedes Jahr aufs Neue zu füllen. Alte, kranke, verlassene Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, können dadurch heizen und vor allem eines - wieder Hoffnung schöpfen. Bitte machen Sie sich das kleine Geschenk, und helfen auch Sie! IHNEN und allen großzügigen Firmen DANKE!