Tipps vom Spar-Profi: Schnäppchen zu Weihnachten

In wenigen Tagen ist Weihnachten, das Portemonnaie glüht. Um sich im Nachhinein nicht über zu hohe Kosten zu ärgern gilt: "Bevor man sich in den Kaufrauch stürzt, unbedingt aktuelle Aktionen sichten!", so Christoph Prinzinger, Spar-Profi und Inhaber von sparhamster.at. "Und bei Paket-Versand unbedingt etwaige Lieferzeiten beachten!"

Lieferzeiten im Blick behalten

Zahlreiche Online-Shops bieten auch dieses Jahr wieder eine garantierte Lieferung rechtzeitig zum Weihnachtsfest, auch wenn man erst kurz vor dem 24. Dezember bestellt.

"Bei Amazon kann man etwa bis zum 20. Dezember einkaufen, wenn man möchte das die Packerl noch rechtzeitig kommen, ebenso bei Libro, Hervis oder Puma. Bei Media Markt, Nike, Peek & Cloppenburg oder Saturn hat man bis zum 21. Dezember Zeit, bei Douglas kann man sogar bis zum 22. Dezember warten und bekommt lagernde Artikel dennoch rechtzeitig zugestellt", so Prinzinger.

Kostenlose Retouren via PayPal

Wichtig dabei jedoch immer: "Bei Onlinekäufen unbedingt immer die AGBs lesen. Muss man für einen Rückversand etwa die Kosten tragen, ist das vermeintliche Schnäppchen schnell keins mehr."

Dabei hat das Team von sparhamster.at einen besonderen Tipp: "Falls Rücksendekosten anfallen, die Bestellung jedoch via PayPal bezahlt wurde und auch innerhalb der Rückgabefrist und gemäß den jeweiligen Rückgabebedingungen des Händlers zurückgesendet wurde, werden maximal 25 Euro je Retoure von PayPal rückerstattet, wenn man dies zeitgerecht beantragt."

Augen auf, heißt es auch im Bezug auf die Versandkosten. "Manchmal sind die Versandkosten so hoch, dass man auf einen Kauf verzichten sollte. Andere Online-Shops wiederum verzichten auf diese Kosten, wenn er der Wert der Bestellung einen bestimmten Betrag übersteigt."