Die nervigsten Anmachsprüche am Christkindlmarkt

Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste des Jahres. Romantische Spaziergänge in den beleuchteten Straßen, gemeinsames Kekse backen, kuschelige Zeit zu zweit an den Feiertagen und ein Candle-Light-Dinner am Heiligen Abend. Gerade im Advent fällt es auf, wenn man Single ist - und dann greifen manche Herren der Schöpfung in ihrer Verzweiflung zu Anmachsprüchen, die keine Frau hören will.