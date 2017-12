Neuer Standort für Wien Museum

Auch die beliebte Startgalerie (eine Ausstellungsfläche für junge Künstler) und die Artothek der Stadt, die es möglich macht sich Kunst für zu Hause auszuborgen, haben ihren Standort im MUSA. Neben allen Mitarbeiter des MUSA kommt mit dem Standortwechsel auch die Sammlung der Kulturabteilung - über 40.000 im Zuge der städtischen Kunstförderung erworbene Objekte - zum Wien Museum.

# Noch bis 13. Jänner 2018: ba ? b+a | 10 Jahre MUSA - Aus der Sammlung der Stadt Wien

Die Gruppenausstellung "ba ≠ b+a | 10 Jahre MUSA - Aus der Sammlung der Stadt Wien" geht der Frage nach, wie sich die Tätigkeiten eines Museums - seine Mechanismen, Funktionsweisen und Logiken - in den Werken der eigenen Sammlung zeigen. Zum 10-jährigen Jubiläum des MUSA wird eine selbstreflexive Schleife in das Ausstellungs- und Publikationsprogramm eingezogen, die nicht nur die Spezifika der seit den 1950er-Jahren entstandenen Kunstsammlung der Stadt Wien beleuchtet, sondern auch allgemeine Fragen über die Institution des Museums aufwirft.



# MUSA Vorschau 2018