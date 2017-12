Traktorfabrik wird zum Start-up-Paradies

"Wir hatten und haben im Dezember einige ausgefallene Veranstaltungen, wie etwa "Naked Kitchen bei uns in der Traktorfabrik. Natürlich ist es uns ein Anliegen, solche Veranstalter auch 2018 wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Mit unserem Bau sowie dem Areal bieten wir eine hervorragende Fläche und ein außergewöhnliches Ambiente um entsprechende Events auch richtig in Szene zu setzen!", so Theodor Böhm. Aufgrund der Widmung eignet sich das Objekt ausgezeichnet für gewerbliche Nutzungen aller Art.

Kunst steht im Fokus

Vor allem Künstler sind Verwalter Theodor Böhm ein großes Anliegen. "Ich finde es toll von vielen kreativen Leuten umgeben zu sein. Es haben sich schon zahlreiche Künstler bei uns eingemietet. Egal, ob für Vernissagen, Ausstellungen, Musik-Proben: Wir haben genug Raum."

"Start-ups ein persönliches Anliegen"

Start-ups erhalten dabei aktuell besonders günstige Konditionen in dem Objekt. "Uns ist es schon ein Anliegen hier die Mietpreise möglichst gering zu halten um auch Jungunternehmern einen entsprechenden Start ermöglichen zu können.

Zukünftig sollen dafür noch mehr Flächen geschaffen werden.

"Event-Hallen und Garagenplätze sind nur ein Teil unserer Pläne. Es gibt jedoch auch den Wunsch um zwei Stockwerke aufzubauen und das ganze Gebäude um 40.000 Quadratmeter zu erweitern, um eben auch für kleine

"Das Gebäude ist 30 Jahre alt. Es wird modernisiert, entkernt..."

"Sind für sämtliche Kooperationen offen."

"In den nächsten drei Jahren sollte der Umbau fertig sein!"

"Jetzt: Kurzfristige Mietverträge zu besonders günstigen Konditionen."

Für 2018 gibt es auch bereits zahlreiche Anfragen zu Veranstaltungen. "Die Bandbreite ist groß und die Anfragen reichen von Techno-Events hin zu anderen Musik-Veranstaltungen sowie Food-Festivals!"

Selbst Veranstalter

Im Mai 2018 plant Böhm selbst auch eine Veranstaltung. "Es soll ein Open-Air, ausschließlich mit österreichischen Künstlern werden."