Gewinnt euer KATTUS-Package!

"Wir möchten die Limited Edition all jenen widmen, die an unserer Erfolgsgeschichte mitgewirkt ha-ben", betont Ernst Polsterer-Kattus. "Unsere Kunden und Partner haben uns angespornt, Neues aus-zuprobieren. Sie sind unsere Motivation und Inspiration zugleich. Gemeinsam mit unserem Team ha-ben wir an Innovationen gearbeitet und neue Trends aus dem Ausland nach Österreich gebracht. Mit ihnen allen verbindet uns ein über die Jahre gereiftes, wechselseitiges Vertrauen. Ihnen allen sagen wir Danke und ein herzliches Zum Wohl!"

Die Kattus Brokat Brut Limited Edition ist eine elegante, fruchtige Cuvée mit seidigen Zitrusnoten und einem langen, rassigen Abgang. Die Eleganz des Welschrieslings und die pikante Würze des Grünen Veltliners vereinen sich zu einem harmonischen Geschmackserlebnis. Passend zum Anlass erscheint die prickelnde Versuchung mit edlem Brokatdesign in Echtgold und ist ab November in limitierter Auf-lage im ausgewählten Einzelhandel erhältlich.

# In Österreich verwurzelt

Seit Beginn der eigenen Produktion bekennt sich Kattus zu Regionalität und österreichischer Wert-schöpfung. Heimische Winzer stehen seit Generationen mit dem Unternehmen in Geschäftsbeziehung und garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. Die für die Sektproduktion verwende-ten Weine werden rund um den niederösterreichischen Ort Poysdorf angebaut.

"Mehr denn je schätzen unsere Kunden hochwertige Produkte aus Österreich. Für Kattus gilt es auch nach 160 Jahren jene Werte, die zum Erfolg beigetragen haben, konstant weiter zu verfolgen und zur Optimierung und Erweiterung des heimischen Marktes beizutragen", sagt Ernst Polsterer-Kattus.

