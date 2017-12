Orkanböen jagen mit bis zu 150 km/h über das Land

Bis zu 15 Grad plus

Mit dem Föhn wird es in vielen Regionen sehr mild. Am Montag sind bis zu 15 Grad möglich. Am Dienstag bricht der Föhn zusammen und von Norden her strömt allmählich wieder kalte Luft nach Österreich. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch nur noch zwischen einem und sechs Grad.