ANDY LEE LANG & THE SPIRIT: Rockin' Christmas

Der Name Andy Lee Lang ist seit 1993 untrennbar mit Weihnachten verbunden, in diesem Jahr erfand Andy Lee Lang "Rockin’ Christmas" in Österreich. Jahr für Jahr ist er mit der mittlerweile erfolgreichsten Weihnachts-Show Österreichs on Tour und präsentiert heuer ein Konglomerat aus seinen bisherigen, legendären "Rockin´ Christmas Shows". Als Special Guest hat Andy Lee Lang dieses Jahr die großartige Dana Gillespie zu sich auf die Bühne eingeladen.

Klassiker wie "Rockin’ Around The Christmas Tree" und "Winter Wonderland" in rockigen Versionen, finden sich ebenso wie die Andy Lee Lang Highlights "The Great Snowman" oder "Even Santa Claus Gets The Blues". Die Show bietet aber nicht nur Rockiges, auch wunderschöne Balladen finden Platz. Neben dem weihnachtlichen Teil der Show, wird von Andy und seiner Band "The Spirit", der besten Rock’n´ Roll Show-Band Europas, aber auch ein kleiner Streifzug durch sein klassisches Rock’n Roll Programm gemacht.

1994 erschien Andy Lee Langs erstes Weihnachtsalbum "Rockin’ Christmas", 1999 mit "American Christmas" die Nummer 2 und 2012 sein award-winning Album "Country Christmas" (ACMF Award Album Of The Year). Im letzten Jahr war es an der Zeit ein neues Kapitel in Sachen Christmas aufzuschlagen: Auf der aktuellen CD gibt es seit langer Zeit wieder zwei Eigenkompositionen von Andy. Der Musikmix auf diesem Album, beweist dass Andy ein international gereifter und anerkannter Entertainer geworden ist und ihm die "reinen" Rock´n´Roll Schuhe längst zu klein geworden sind.

Diese Show ist Abwechslung pur und jedes Jahr für tausende Konzertbesucher die richtige Einstimmung für das Weihnachtsfest.

