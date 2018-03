Das Nockalmquintett: Weihnachtliche Schlagerparty

NOCKALM QUINTETT

präsentiert

"NOCKALM WEIHNACHT"

Die Schlagerparty zur Weihnachtszeit

Auf vielfachen Wunsch der Fans und Freunde, gibt es 2017 wieder eine Solotournee vom Nockalm Quintett unter dem Titel "NOCKALM WEIHNACHT". Erleben Sie eine einzigartige Schlagerparty zur Weihnachtszeit mit den größten Hits und den schönsten weihnachtlichen Songs vom Nockalm Quintett.

Mehr als 30 Jahre gewachsene und gesammelte Erfahrungen im Live-Bereich. Die "Nockis" - wie sie von ihren Fans gerufen werden - haben sich die Herzen des Publikums erspielt. Stufe für Stufe sind sie die Erfolgsleiter emporgestiegen, haben alle Ebenen des Musikantenlebens bravourös gemeistert und sind heute eine stabile Größe wenn es darum geht, für die Freunde des romantischen Schlagers ein unvergessliches Konzerterlebnis auf die Bühne zu zaubern.

