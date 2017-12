Keine Versuchskaninchen: Medikamententester

#Strenge Auflagen

Richtig gefährlich ist der Nebenjob als Medikamententester jedoch nicht wirklich. "Es gibt da ganz rigide Auflagen. Die Ethikkommission und staatliche Behörden müssen die Studie genehmigen. Null Risiko ist es natürlich nicht, aber das gibt es in der Medizin sowieso nicht", meint Dr. Zeitlinger. Nach umfangreichen Tierversuchen und der Genehmigung durch die Behörden, starten schließlich die Tests am Menschen. "Die Anfangsdosis ist ein Hundertstel bis Zehntel jener Dosis, die beim Tier unbedenklich war, also keinerlei Reaktionen hervorgerufen hat." Die erste Kohorte - acht bis zehn Probanden - bekommt also die Minimaldosis verabreicht. Danach wird eine bestimmte Zeit gewartet, ob Nebenwirkungen auftreten. Ist dies nicht der Fall, bekommt die nächste Kohorte eine etwas erhöhte Dosis bis schließlich jene erreicht wird, bei der man mit der erhofften Wirkung der Substanz rechnet. "Ein Medikamententest ist ähnlich gefährlich, wie sich neue Tabletten in der Apotheke zu kaufen, welche man vorher noch nie probiert hat. Da weiß man auch nicht, ob sie Nebenwirkungen hervorrufen werden oder ob man allergisch dagegen ist", versichert Dr. Zeitlinger.

#Der Lohn für die Mühe

Die Studiendauer variiert ebenso wie die Anzahl der Teilnehmer. "Manche dauern bis zu drei Jahre, zum Beispiel wenn ein neuer Impfstoff getestet wird. Da sieht man dann erst nach einer längeren Periode, ob das Testmittel auch wirkt. Andere Studien sind kürzer, aber intensiver, etwa wenn man zwei Infusionen pro Tag bekommt." Auch der Lohn für die Mühe variiert, da nicht das Risiko, sondern der Zeitaufwand der Probanden bezahlt wird. Wenn man in einer dreijährigen Studie am Anfang einmal geimpft und am Ende untersucht wird, erhält man nicht so viel, als wenn man zehn Mal pro Tag auf die Toilette und den Urin für Untersuchungen sammeln muss. "Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird ebenfalls von der Ethikkommission geregelt. Damit soll eine Überbezahlung verhindert werden, damit man Menschen in Notsituationen nicht in klinische Studien drängt", betont der Pharmakologe. So bekommen die Probanden für ein EKG drei Euro, pro Blutabnahme fünf Euro, für eine Vor- und Nachuntersuchung je 20 Euro.