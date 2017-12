Tag 14: XENOX Armbänder

XENOX ist eine österreichische Schmuckmarke mit internationalem Anspruch. Manfred und Ivi Stütz, Designer und Gründer, haben XENOX 1999 ins Leben gerufen und setzen damit eine über 80-jährige Familientradition fort. Seit drei Jahren kreiert ihr Sohn Alexander Stütz, ganz der Familientradition folgend, gemeinsam mit seinen Eltern jährlich über 10 feinsinnig abgestimmte Schmucklinien. Jedes Schmuck-Stück wird mit einem feinen Gespür für Trends in bester Handwerkskunst entworfen. Heute ist XENOX in mehr als 20 Ländern vertreten. XENOX gelingt es, im klassischen Segment der fine jewellery, immer wieder überraschende Akzente zu setzen, durch konsequentes Verjüngen und Weiterentwickeln traditioneller Formen.

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: City4U verlost zwei XENOX Armbänder! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook- Link folgt unten um 5.30 Uhr) von XENOX - auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff "TAG 14" schreiben, was ihr gewinnen wollt!

Teilnahmeschluss ist der 14. Dezember 2017 um 24 Uhr!

ACHTUNG: DER GEWINNER MUSS DEN GEWINN BEI UNS IM HAUS DER KRONEN ZEITUNG ABHOLEN!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!