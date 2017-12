Tag 15: Chivas Package & Kopfhörer

Die Whisky-Marke Chivas Regal macht es Genießern in der kommenden Festtagssaison besonders leicht. Mit dem diesjährigen CHIVAS LIMITED EDITION PACKAGE verschenkt der Premium Blended Scotch Whisky Genussmomente für den Gaumen und für die Ohren.

"So sehr wie den Geschmack eines guten Glas Whisky, schätzt der moderne Gentleman den Kopfhörer als stilvolles

Accessoire". Anlass für Chivas Regal und den Kopfhörerhersteller LSTN Sound Co., ihre gemeinsame Liebe zu Handwerk, Premium-Qualität und Stil zu zelebrieren. Das streng limitierten Package - bestehend aus einer Flasche Chivas Regal 12yo verpackt in einer hochwertigen Tinbox, sowie einem hochqualitativen Kopfhörer in "Fass-Optik"

- vereint Genuss für alle Sinne. Das Design der eleganten Hörer wurde mit viel Liebe zum Detail auf Chivas Regal abgestimmt: im Produktionsprozess fanden sogar Elemente von recycelten Whisky-Eichenfässern Verwendung. Umgekehrt ist die Tinbox dem Look der LSTN Sound Co. Kopfhörer angepasst. Die Kopfhörer bieten hervorragende Klangbalance und sind mit Bluetooth 4.1 unterstützt; so steht dem hochwertigen und eleganten Musikgenuss nichts mehr im Weg. Die mindestens 12 Jahre lang gereifte Qualität des schottischen Premium Whiskys - Chivas Regal 12yo - zeichnet sich durch sein besonderes Aroma aus. Eine Infusion aus wilden Kräutern, Obst und sein exzellenter, vollmundiger Geschmack nach Honig, reifen Äpfeln und Vanille-, Haselnuss- und Toffee-Anklängen überzeugen Whisky-Kenner und Genießer seit Jahrhunderten. Im Nachklang ist er samtig, weich und langanhaltend. Seine tief schimmernde Bernsteinfarbe erhält Chivas Regal 12yo durch die Reifung in sorgsam ausgesuchten Eichenfässern.

Viel Glück!